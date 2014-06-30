На американском рынке акций появятся новые лидеры

Положительная динамика в американской экономике может снизить рост котировок акций компаний в сферах, которые показывали наилучшую динамику на фондовом рынке США в первой половине этого года, пишет издание MarketWatch. Это может привести к появлению новых лидеров на рынке акций США.

Говоря о росте индексов, следует упомянуть следующее: фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 6,1%, Dow Jones Industrial Average — на 1,7%, Nasdaq Composite — на 5,3% с начала этого года. Лидеры роста в первом полугодии — акции авиаперевозчиков, фармацевтических и коммунальных компаний.

Ценные бумаги фармацевтических компаний, вероятно, сохранят высокий рост и во втором полугодии, отмечает главный инвестиционный стратег BMO Capital Markets Брайан Бельски. Перспективы акций авиаперевозчиков и коммунальных компаний - более неопределенные, говорит эксперт.

Среди 10 основных отраслевых индикаторов S&P 500 наиболее слабую динамику в этом году демонстрируют бумаги компаний потребительского сектора.

Несмотря на отчеты о ВВП США, эксперты затрудняются прогнозировать динамику котировок акций компаний, ориентированных на потребительский сектор.

Внимание американского фондового рынка на этой неделе направлено на данные о безработице за июнь, индексы производственной активности и активности в сфере услуг за июнь, а также майские данные об объеме заказов промышленных предприятий.