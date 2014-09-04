Ключевые события на азиатских рынках

Азиатские акции снизились, региональный индекс отступил от четырехнедельного максимума.

Индекс MSCI скользнул вниз на 0,2%, отступив от четырехнедельного максимума: на каждые три выросших акции приходились пять «похудевших». TOPIX (японский индекс) упал на 0,2%, S&P/ASX 200 потерял 0,6%. Снизился и Hang Seng (-0,3%) - и это после вчерашнего рекордного с 2008 года роста на 2,3%! Доля акций китайских компаний, торгующихся в Гонконге, напротив, выросла на 0,5%. Южнокорейская вона и малайзийский ринггит выросли против доллара на 2%.



Иена незначительно изменилась против доллара (104,85) после вчерашнего роста на 0,3%, первого за четыре дня. Банк Японии продолжает мягкую монетарную политику и стимулирование экономики, поэтому особых изменений выступление его представителей не принесло.

Зато впервые за пять дней вырос Samsung. Крупнейший производитель смартфонов в мире прибавил 2% (правда, это после падения на 4,3% за прошлые четыре дня). Компания представила два новых смартфона линейки Galaxy Note, и это был дополнительный стимул для снижения Apple (самого резкого с января, на фоне беспокойства пользователей о безопасности их аккаунтов).