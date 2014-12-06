ВВП стран, где организовывались "цветные революции", по данным Всемирного банка

На картинке отмечены страны, поддержанные Западом в XXI веке выступления с целью изменения существующего политического режима, в том числе "цветные революции", "арабская весна" и др. (бежевый — страны, где попытки провалились; коричневый — страны, где произошло разрушение государственности или наступил период долгосрочной дестабилизации).

Сербия. ВВП Югославии увеличился с 14,6 млрд. долларов (1970) до 90,5 млрд. долларов (1989). Запад спровоцировал распад страны. В 2000 году произошла "бульдозерная революция" в Сербии и свергнут Слободан Милошевич.

Грузия. ВВП вырос с 2,8 млрд. долларов (1999) до 4 млрд. долларов (2003). В 2003 — "революция роз", свергнувшая Эдуарда Шеварнадзе.

Украина. ВВП вырос с 31 млрд. долларов (2000) до 65 млрд. долларов (2004). В 2004 — "оранжевая революция".

Киргизия. ВВП вырос с 1,2 млрд. долларов (1999) до 2,2 млрд. долларов (2004). В 2005-м — "Тюльпановая революция", в ходе которой был свергнут Аскар Акаев.

Узбекистан. ВВП вырос с 9,5 млрд. долларов (2002) до 14,3 млрд. долларов (2005). В 2005 году предпринята попытка свергнуть президента Ислама Каримова.

Ливан. ВВП вырос с 2,8 млрд. долларов (1990) до 22 млрд. долларов (2005). В 2005-м — "кедровая революция", в результате которой произошла смена политического режима.

Белоруссия. ВВП вырос с 14,5 млрд. долларов (2002) до 37 млрд. долларов (2006). В 2006 произошла попытка "васильковой революции".

Молдавия. ВВП вырос с 1,7 млрд. долларов (1999) до 6 млрд. долларов (2008). В 2009 произошла "сиреневая революция", итогом которой стали парламентские выборы и уход с поста президента Владимира Воронина.

Тунис. ВВП вырос с 14,5 млрд. долларов (1993) до 44 млрд. долларов (2010). В 2011 — "жасминовая революция", в результате которой был свергнут президент Бен Али.

Египет. ВВП вырос с 36 млрд. долларов (1991) до 236 млрд. долларов (2011). В 2011-м "Лотосовая революция", в результате которой свергнут Хосни Мубарак.

Ливия. ВВП вырос с 19,8 млрд. долларов (2002) до 75 млрд. долларов (2010). В 2011-м "арабская весна", итогом которой стало свержение М.Каддафи.

Сирия. ВВП вырос с 10 млрд. долларов (1994) до 74 млрд. долларов (2011). В 2011 Запад развязал в стране гражданскую войну.

Ирак. ВВП вырос с 10 млрд. долларов (1997) до 25 млрд. долларов (2000). В 2003 в результате военного вторжения Саддам Хусейн был свергнут, а в 2005 "пурпурная революция" завершила смену политического режима.

Россия. ВВП вырос с 196 млрд. долларов (1999) до 1899 млрд. долларов (2011). В конце 2011- начале 2012 — "белоленточные" выступления.

Украина. ВВП вырос с 117 млрд. долларов (2009) до 176 млрд. долларов (2012). В 2013 — Евромайдан(военный переворот).

Мьянма. ВВП рос в начале 2000-х с темпами в 12%-13% в год. В 2007-- попытка "шафрановой революции".

Иран. ВВП вырос с 60 млрд. долларов (1993) до 362 млрд. долларов (2009). В 2009 — попытка "зеленой революции".

Китай. ВВП вырос с 440 млрд. долларов (1993) до 7332 млрд. долларов (2011). В 2011-м выступления, названные в западных СМИ "жасминовой революцией".

Таиланд. ВВП вырос с 39 млрд. долларов (1985) до 273 млрд. долларов (2008). В 2008-2010 годах выступления "краснорубашечников".

Венесуэла. ВВП вырос с 84 млрд. долларов (2003) до 438 млрд. долларов (2013). В 2013 — попытка насильственной смены политического режима после смерти Уго Чавес