Видеоуроки: Степан Демура о послании Путина Федеральному собранию

В эфире украинского телеканала ТВi в передаче "Кратко обо всем" вчера выступил Степан Демура. Он отвечал на вопросы ведущего в своем стиле - непринужденно, открыто и где-то с долей юмора. Непонятно, к кому, собственно, обращался вчера Путин - по версии ведущего, он говорил в адрес украинцев, а Демура считает, что каждый воспринял эту речь, как хотел.



С другой стороны, был ли смысл вообще от этого послания? Опять же, как говорит в этом сюжете Степан Демура, послание Федеральному собранию, по большей мере, никакого значения не имело - вывод на основе прошлых выступлений - "либо ничего не выполнялось, либо выполнялось с точностью наоборот". "Я не думаю, что стоит придавать какое-то серьезное значение этому посланию. ... Все это нужно воспринимать так, как это воспринимал сегодня премьер-министр Медведев. Он просто заснул во время выступления..." - сказал он.

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