На этот раз Драги уронил европейские фондовые индексы и акции

Вчера европейские фондовые индексы упали после того, как Марио Драги сообщил, что ЕЦБ собирается переоценить действующие мер стимулирования в I 2015 года. Как замечает агентство Bloomberg, индикаторы уменьшились рекордными темпами.

Драги сказал, что ЕЦБ может "в начале следующего года изменить объемы, темпы и структуру своих стимулирующих мер". Как и ожидалось, центробанк также сохранил все три базовые процентные ставки на прежнем уровне.

"Рынки ждали от ЕЦБ больше, чем он мог им дать, - считает Хенрик Друсебьорк, отвечающий за стратегию в Carnegie Investment Bank. - ЦБ требуется время, чтобы оценить влияние уже введенных мер и эффект от падения цен на нефть".

Индексы заметно упали после выступления: Stoxx Europe 600 упал на 1,29% - до 344,84 пункта, FTSE 100 снизился на 0,55%, французский CAC 40 на 1,55%, а германский DAX - на 1,21%.

Больше всего потеряли банки, горнодобывающие и нефтегазовые компании: акции Banco Santander упали на 3,2%, BNP Paribas - на 2,3%. Капитализация Total SA и Shell снизилась на 2%, Rio Tinto и Anglo American стали ниже на 2,5%.