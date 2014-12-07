В России выпустят часы с чипом NFC: почти вечные и без батареек

Российские компании хотят доказать, что умеют делать полезные и современные устройства — лучше тех гаджетов, которые уже есть на рынке. Так, в 2015 году собираются выпустить часы, с помощью которых можно будет оплатить покупки и проезд в метро.

Отличие от тех «умных» часов, которые уже предлагают многие фирмы и собирается представить Apple, в том, что российский вариант часов вообще не нужно будет заряжать. И да, никаким лишним функционалом, кроме обычного показа времени, они обладать не будут. Просто, но функционально.

Пожалуй, самый большой минус тех устройств, в которых присутствует технология NFC (смартфоны и другие гаджеты), - это необходимость регулярной подзарядки. Российская разработка не требует батареек и не изнашивается.

«Мы ставили задачу сделать часы, а не гаджет. Проверяли, насколько возможно совместить эту технологию с настоящими механическими часами. Искали, как можно встроить чип в устройство из металла, сапфира и т.д», - рассказал «Известиям» один из соавторов проекта, бывший директор компании i-Free Кирилл Горыня.

Он также рассказал, в чем заключается принцип работы устройства. Здесь все на удивление просто: есть в метро смарт-карточки, с помощью которых можно оплатить проезд — так вот им батарейка не нужна — чип, который встроен в нее, нужно просто запрограммировать перед началом использования. То же самое будет и в часах — только информацию записывать в чип можно будет с помощью мобильного телефона, который тоже поддерживает технологию NFC.

«Если на часы нужно записать какую-то информацию, то эти действия производятся в специальном приложении, после чего часы касаются телефона, и информация попадает в них», — рассказал Горыня. Кроме того, в устройстве, описанном в патенте, предусмотрена возможность встраивания SIM-карты.

Однако, некоторые участники рынка не воспринимают всерьез выгоду от такого изобретения. По мнению главного редактора журнала «Мои часы» Елизаветы Епифановой, не стоит делать ставку на этот товар в долгосрочной перспективе, потому что механические часы — это больше статусный аксессуар, товар премиум-рынка.

Первые образцы механических часов с чипом для оплаты проезда и покупок должны появиться в конце 2015 года.