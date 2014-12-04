Евро стабилен в преддверии заседания ЕЦБ

Во время утренних азиатских торгов курс евро к доллару стабильно находится в пределах минимального уровня с августа 2012 года. Инвесторы ждут итогов заседания ЕЦБ, сообщает Bloomberg.

Курс евро против доллара к 9:47 по мск составлял $1,2308, на предыдущей сессии пара закрывалась на уровне $1,2311. «Евро остается слабым перед заседанием ЕЦБ" в ожидании объявлений о дополнительных стимулах», пишет валютный аналитик ANZ Bank New Zealand Ltd. Сэм Так.

Ряд экспертов ищут сигналы от ЕЦБ о допмерах стимулирования экономики, а некоторые из них уверены, что Европейский центробанк может уже в декабре расширить программу выкупа активов из-за неблагоприятных отчетов.