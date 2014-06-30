Moody's: прогноз рейтинга РФ - «негативный»
Прогнозы

Moody's: прогноз рейтинга РФ - «негативный»

30 июня 2014, 12:31
Odillia
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Международное агентство Moody's Investors Service пересмотрело долгосрочный рейтинг государственных долговых обязательств России. Был подтвержден рейтинг Baa1, но прогноз по нему изменился на «негативный». Среди причин пересмотра не обошлось без кризиса в Украине, и еще в марте было вполне вероятным снижение рейтинга нашей страны на 1 — 2 ступени. Однако окончательное решение агентства довольно мягкое. Несмотря на ослабление внутренней экономики страны и повышение рисков геополитического характера, значение рейтинга осталось прежним. В пользу такого решения говорит стабильность бюджета и положительное внешнее сальдо.

Изменение прогноза в негативную сторону связано с тем, что экономика РФ реагирует на геополитические риски, а среднесрочный прогноз экономического роста стал существенно хуже за последние месяцы. По оценкам Moody's, рост ВВП в ближайшие 4 года замедлится до 1,7%.

Дальнейшая судьба рейтинга России будет зависеть от ситуации в Украине: если кризис усугубится, то на очереди следующий пересмотр с угрозой понижения. Если же обстановка в Украине стабилизируется, а макроэкономическая ситуация будет развиваться в положительную сторону, то прогноз рейтинга вновь станет «стабильным».

#прогнозы, рейтинг, Moody's