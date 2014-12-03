Первый час торгов, а рубль до сих пор в шоке

Вчерашний прогноз от Минэкономики о том, что рецессия в России будет в 2015 году до сих пор оказывает сильное давление на курс национальной валюты. Рубль продолжает терять силу. Курс доллара на Московских торгах сегодня на 10:57 по мск составляет 54,747 руб., курс евро — 67,859 руб.

Вчера вечером пары закрылись на уровне 53,87 за доллар и 66,77 за евро. Таким образом, падение продолжается.

Небольшое укрепление нацвалюты, которое наметилось во вторник днем, быстро закончилось после выступления замглавы Минэкономики Алексея Ведева. В своей речи он рассказал об уточненной версии прогноза развития страны. Так, по новым подсчетам, в 2015 году вместо роста на 1,2% российскую экономику ждет спад на 0,8%. При этом инфляция в 2014 году достигнет 9% (прежде давали только 7,5%), в 2015 году —7,5% (вместо прежних 5,5%).

«Успокоить» рынок попробовал глава Минфина Антон Силуанов. «Представленный Минэкономики прогноз не является согласованной позицией правительства РФ, это предварительная оценка, она еще будет обсуждаться»,— заявил Силуанов вчера. По оценке Минфина, текущий курс валют соответствует цене на нефть ниже $60 за баррель. Если нефть будет стоить $80 за баррель, то равновесный курс на 2015 год будет ниже 45 руб. за доллар.

Вместе с тем, по оценке главы департамента долгосрочного стратегического планирования Минфина Максима Орешкина, после спада на 0,8% в 2015 году, в 2016 году экономика может вырасти на 2,5-3% (если нефть вернется к значениям в $80 за баррель).