Не слишком ли быстро обваливается иена?

В среду американский доллар прошел отметку семилетнего максимума против японской иены, дойдя до значения 119,44 ¥ однако на момент к 8.49 немного отыграл позиции и торгуется на отметке в 119,15 ¥. Причины роста американца — повышение доходности американских облигаций и приподнятый тон комментариев руководителей ФРС о перспективах американской экономики. Ключевой уровень в 120 иен за доллар специалисты называют вполне реальным для прохождения, однако сейчас сопротивление находится примерно на 119,56 ¥.

Несмотря на то, что падение иены продолжает быть позитивным фактором для дохода японских экспортеров (большая часть крупного японского бизнеса работает на экспорт), это может негативно сказаться на домохозяйствах и увеличить затраты на импорт. В ноябре японский министр финансов Таро Асо предупредил о «слишком быстром» ослаблении национальной валюты.



Доллар начал особенно резко расти против иены, когда траектория валютной политики Токио и Вашингтона начала резко расходиться: ФРС, судя по всему, поднимет процентную ставку в 2015 году, а Банк Японии, напротив, всё сильнее смягчает монетарную политику и расширяет денежно-кредитное стимулирование. «Продажа доллара игроками на опционах прямо сейчас может помочь замедлить падение иены,» — говорит Джеффри Халли, форекс-трейдер Saxo Capital Markets (Сингапур). — «Мне кажется, что дальше надо ждать плавного снижения доллара, а никак не прыжка за отметку в 120 иен».

Также доллар на 0,6% вырос против своего австралийского коллеги, который скользнул к четырехлетнему минимуму в 0,8395 $ после неожиданных данных о замедлении экономики Австралии в III квартале.