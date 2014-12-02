В России наконец-то показали YotaPhone 2

В Москве прошла официальная презентация смартфона нового поколения от Yota Devices. Второй смартфон компании назвали YotaPhone 2.

Основное новшество нового гаджета — это второй экран, который действует на технологии E-Ink (как у книг с «электронными» чернилами). Эта технология позволяет демонстрировать изображение на этом экране длительное время без затрат энергии. Кроме того, устройство отличается от первого YotaPhone новым дизайном, более мощной начинкой и тем самым сенсорным экраном на электронных чернилах.

Главный экран YotaPhone 2 сделали по технологии Super AMOLED. Его размер - 5 дюймов по диагонали, разрешение 1920х1080 точек. Чтобы читать электронные книги или просматривать какие-то уведомления, не требующие быстрой смены картинки, владелец гаджета может перейти на второй экран и сэкономить заряд аккумулятора.

Размер второго дисплея - 4,7 дюйма и разрешение 960х540 точек. Встроенное ПО позволяет избирательно показывать на этом экране только самые важные уведомления. В телефоне есть мощный четырехъядерный процессор Snapdragon 800, а также поддерживаются технологии NFC и беспроводной зарядки.

Гаджет уже доступен для заказа на официальном сайте YotaPhone. В интернет-магазины устройство поступит 6 декабря. Стоимость — почти 33 тысячи руб.

Компания планирует поставлять телефон на рынок 20 стран Европы. А в I квартале 2015 года YotaPhone можно будет приобрести в Китае, затем — в Канаде и Латинской Америке.