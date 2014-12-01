Азиатские рынки, кроме Японии, снизились

АТР открыла декабрь понижением. Котировки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за двух основных причин: слабой статистики о перерабатывающей промышленности Китая и низкой цены на нефть. Впрочем, второй фактор поддерживает авиаперевозчиков и потребительский сектор (зато снижает котировки энергетиков).
Итак,
сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял
0,9%. Hang Seng потерял сразу
2,6%; S&P/ASX упал на 2%; KOSPI
ослаб на 0,8%. Shanghai Composite
снизился на 0,1%. И только Япония
смотрелась среди всей этой красной зоны
зеленым островком: ее индексы прибавили.
Nikkei и Topix выросли
на 0,8% каждый.
Mazda Motor Co прибавила 2,7%; Toyota Motor Co увеличила капитализацию на 1,6% — обе компании ориентированы на экспорт, поэтому слабеющая иена для них стала поводом для праздника. Падение цены на нефть увеличило котировки акций авиаперевозчиков: Japan Airlines Co. прибавил 4,2%.
А вот японская нефтегазовая корпорация Inpex Corp потеряла 3,1%. Ее австралийская коллега Santos рухнула на 9,8%; а китайская PetroChina — на 4,4%.