Азиатские рынки, кроме Японии, снизились

АТР открыла декабрь понижением. Котировки акций Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за двух основных причин: слабой статистики о перерабатывающей промышленности Китая и низкой цены на нефть. Впрочем, второй фактор поддерживает авиаперевозчиков и потребительский сектор (зато снижает котировки энергетиков).

Итак, сводный индекс АТР MSCI Asia Pacific потерял 0,9%. Hang Seng потерял сразу 2,6%; S&P/ASX упал на 2%; KOSPI ослаб на 0,8%. Shanghai Composite снизился на 0,1%. И только Япония смотрелась среди всей этой красной зоны зеленым островком: ее индексы прибавили. Nikkei и Topix выросли на 0,8% каждый.



Mazda Motor Co прибавила 2,7%; Toyota Motor Co увеличила капитализацию на 1,6% — обе компании ориентированы на экспорт, поэтому слабеющая иена для них стала поводом для праздника. Падение цены на нефть увеличило котировки акций авиаперевозчиков: Japan Airlines Co. прибавил 4,2%.

А вот японская нефтегазовая корпорация Inpex Corp потеряла 3,1%. Ее австралийская коллега Santos рухнула на 9,8%; а китайская PetroChina — на 4,4%.