Топ-10 крупнейших российских IPO

Недавно издание «Вести-финанс» составило список крупнейших IPO российских компаний. Возглавила список «Роснефть» - по стоимости проданных акций во время размещения.

Посмотрим, какие компании идут вслед за ней.

1. Крупнейшее IPO — у компании «Роснефть». Она провела первичное размещение акций в июле 2006 года, где продала 14,8% акций за $10,7 млрд. Плюс к этому данное размещение было лидером по количеству участвовавших в нем рядовых граждан – больше 115 тыс. россиян. В итоге доля государства в НК «Роснефть» упала до 75,2%. Напомним, на этой неделе премьер-министр РФ разрешил продать еще 19,5% акций «Роснефти».

2. Народное IPO ВТБ банка. Он в 2007 году первым среди российских банков провел IPO. Объем средств от размещения составил $8 млрд. Публично разместили 22,5% акций опять же на двух биржах - Лондонской и Московских. В России более 120 тыс. граждан участвовали в выкупе акций.

3. UC Rusal Олега Дерипаски. Крупный производитель алюминия в январе 2010 года разместил на Гонконгской бирже 10,6% акций за $2,24 млрд.

4. Российский девелопер ПИК, созданный Кириллом Писаревым и Юрием Жуковым. Он провел IPO в мае 2007 года, где разместил акций на $1,93 млрд.

5. Оператор мобильной связи «Мегафон», который в ноябре 2012 года разместил на Лондонской бирже 15,2% акций на $1,83 млрд.

6. АФК «Система». Компания провела IPO в феврале 2005 года. Тогда на Лондонской бирже продали 16,5% акций компании за $1,56 млрд.

7. «Яндекс». IPO провели в мае 2011 года на бирже NASDAQ, объем размещения - 16% акций за $1,4 млрд.

8. Девелоперская компания AFI Development. Компания привлекла $1,4 млрд в ходе первичного размещения в мае 2007 года на Лондонской фондовой бирже.

9. TCS Group Holding. В октябре 2013 года Олег Тиньков разместил на Лондонской бирже акции этого холдинга, управляющего ТКС-банком. В ходе IPO было привлечено $1,09 млрд.

10. Трубная металлургическая компания Дмитрия Пумпянского. ТМК провела IPO на биржах в Лондоне и Москве в октябре 2006 года. Объем размещения - 20,62% акций на $1 млрд.