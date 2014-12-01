Медведев разрешил приватизировать 19,5% акций "Роснефти"

Сегодня премьер-министр РФ Д.Медведев подписал распоряжение, которое разрешает приватизацию 19,5% акций НК "Роснефть". Таким образом, принадлежащие госхолдингу "Роснефтегаз" в размере до 2,66 млрд акций нефтяной компании теперь можно продать не дешевле цены публичного размещения, которое прошло в 2006 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно программе приватизации от 2013 года, подобное сокращение доли "Роснефтегаза" в капитале "Роснефти" с 69,5% до 50% + 1 акция было предусмотрено. Однако, распоряжение не оговаривает сроки, когда можно будет продавать акции.

Напомним, в 2006 году "Роснефть" провела IPO, где получила за 15% своих акций примерно $10,6 млрд. Цена акции при размещении была $7,55. Сейчас акции НК торгуются за 233,7 руб., это примерно на 10% больше уровня первичного размещения. Но девальвация рубля привела к тому, что в долларах акции "Роснефти" теперь стоят существенно дешевле, чем в 2006 г.

Министр экономического развития Алексей Улюкаев в прошлом месяце говорил о возможном принять за ориентир именно валютную цену. "Понимаю, есть коллизия, но мне кажется, что мы должны на валютную цену ориентироваться", - сказал А.Улюкаев. Получается, что если не найдется инвестор, который готов платить за долю в "Роснефти" премию к рынку, придется ждать улучшения рыночных настроений, чтобы продать долю в "Роснефтегаз".