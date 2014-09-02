Япония и Китай вместе идут в гору. Корею с собой не берут.

Сегодня фондовые рынки Японии и Китая обновили многомесячные максимумы, Южная Корея, наоборот, снизилась, а индексы Гонконга остались примерно на вчерашних уровнях.
Так,
снижение курса иены к доллару до
семимесячного минимума подтолкнуло
Nikkei вверх аж сразу на
1,2%. В правительстве Японии грядут
перестановки, и это тоже сказывается
на индексном росте.
KOSPI потерял 0,8% (как ни странно, замедление экономического роста в Европе повлияло на корейские рынки. Данные корейского регулятора показывают, что в стране снизилась инфляция и сейчас находится на пятимесячном минимуме. За счет этого центробанк может дополнительно снизить процентные ставки, чтобы простимулировать экономический рост в стране.
Что касается отдельных акций, то стоит отметить Samsung Engineering: вчера на информации о слиянии его с Samsung Heavy Industries акции компении выросли на 12,5%. Сегодня инвесторы протрезвели и начали изучать последствия слияния. О достоинствах этого решения уже вдоль и поперек рассказала сама головная компания, а вот недостатки только еще начинают изучать.
Hang Seng чуть скользнул вниз (-0,01%), а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, увеличился на 0,07%. Акции банка HSBC Holdings PLC потеряли 0,5% на информации о грозящих штрафах.
Shanghai Composite прибавил 1,4% (это максимум за прошедшие 15 месяцев): на рынок вошли средства, которые в на прошлой неделе инвесторы сэкономили для ряда IPO.