Япония и Китай вместе идут в гору. Корею с собой не берут.

Сегодня фондовые рынки Японии и Китая обновили многомесячные максимумы, Южная Корея, наоборот, снизилась, а индексы Гонконга остались примерно на вчерашних уровнях.

Так, снижение курса иены к доллару до семимесячного минимума подтолкнуло Nikkei вверх аж сразу на 1,2%. В правительстве Японии грядут перестановки, и это тоже сказывается на индексном росте.



KOSPI потерял 0,8% (как ни странно, замедление экономического роста в Европе повлияло на корейские рынки. Данные корейского регулятора показывают, что в стране снизилась инфляция и сейчас находится на пятимесячном минимуме. За счет этого центробанк может дополнительно снизить процентные ставки, чтобы простимулировать экономический рост в стране.

Что касается отдельных акций, то стоит отметить Samsung Engineering: вчера на информации о слиянии его с Samsung Heavy Industries акции компении выросли на 12,5%. Сегодня инвесторы протрезвели и начали изучать последствия слияния. О достоинствах этого решения уже вдоль и поперек рассказала сама головная компания, а вот недостатки только еще начинают изучать.

Hang Seng чуть скользнул вниз (-0,01%), а индекс китайских компаний, торгуемых в Гонконге, увеличился на 0,07%. Акции банка HSBC Holdings PLC потеряли 0,5% на информации о грозящих штрафах.

Shanghai Composite прибавил 1,4% (это максимум за прошедшие 15 месяцев): на рынок вошли средства, которые в на прошлой неделе инвесторы сэкономили для ряда IPO.