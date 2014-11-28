Еженедельный дайджест 24-28 ноября: падение нефти и рубля, таможенная война с Белоруссией, акции Alibaba для российских инвесторов

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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.
Новость недели: ОПЕК обрушила нефть. Что стоит за решением сохранить квоты и каковы его последствия для России
- Аргументы и Факты: ОПЕК толкнула нефть. Что стоит за решением картеля не снижать добычу сырья
- MQL5 Блоги: Чуда не произошло. Вчера Саудовская Аравия обрушила цену на нефть
- РБК Quote: Рынок нефти: Цены на нефть рухнули на итогах встречи России и ОПЕК
- ТАСС: Президент Венесуэлы пообещал бороться за восстановление справедливых цен на нефть
- Коммерсант: Рубль и нефть: синхронное падение. Российская валюта пострадала из-за решения ОПЕК
- Коммерсант: Игорь Сечин: при низкой цене на нефть Россия сможет снизить добычу до 200-300 тыс. баррелей в сутки
- РБК: Силуанов назвал «долгосрочной перспективой» нефть по цене $80–90
- Lenta.ru: Сечин предупредил о грядущем переделе рынка нефти
- Телеканал "Дождь": «ЛУКОЙЛ» заявил о готовности к падению цен на нефть до $25
- ВВС Русская служба: "Тяжелая нефть" России: отрасль на пороге кризиса
- Ведомости: Дешевая нефть за пару лет нанесет России больший урон, чем западные санкции
Новости валютного рынка: Скачок евро, падение рубля, слабая иена
- MQL5 Блоги: Форекс прогноз на сегодня 28 11 2014 г.
- MQL5 Блоги: Доллар в плюсе, товарные валюты обрушились, евро и иену подводит низкая инфляция
- Reuters: Евро поднялся выше 62 рублей на фоне обвала цен на нефть
- Ведомости: Индекс РТС обновил минимум с 2009 года
- FXEmpire: Прогноз по EUR/USD на 28 ноября 2014 года, технический анализ
- FXStreet: Обзор азиатской сессии: доллар лидирует
- РИА Новости: Иена торгуется у 7-летнего минимума на замедлении инфляции в Японии
- FXEmpire: Прогноз по USD/JPY на 28 ноября 2014 года, технический анализ
- FXEmpire: Прогноз по EUR/JPY на 28 ноября 2014 года, технический анализ
- FXStreet: Технический анализ и торговые рекомендации по валютной паре EUR/USD на 28 ноября 2014 года
Обзор ключевых событий этой
недели, аналитика: Банковский сектор РФ, финансовые институты в Крыму, таможенная война с Белоруссией
- Новая Газета: Белорусская креветка и мыльный пузырь. Терпение России лопнуло: против ближайшего союзника объявлена таможенная война
- ТАСС: S&P: развитие банковского сектора РФ в 2015 году будут определять цены на нефть
- РИА Новости: ЦБ: возможный негатив в экономике - не повод включать печатный станок
- Ведомости: Скачки валютных курсов заставляют людей поступать безответственно со своими сбережениями
- Новая Газета: Банки в коробках. В Крыму практически парализованы финансовые институты
- Вести Экономика: Крым увеличит энергопотребление России
- Новая Газета: Санкции нас не убивают?
- Ведомости: Инвесторы оценивают российские риски выше египетских
- DW: ВТО приняла первое в своей истории глобальное соглашение
- Вести Экономика: Причины замедления экономики Латинской Америки
- РИА Новости: СМИ: почти 40 процентов немцев готовы признать Крым в составе России
Новости компаний: Акции Alibaba для российских инвесторов, инвестиции РЖД, сокращение модельного ряда iPhone
- Ведомости: Акции Alibaba будут доступны инвесторам в России
- Вести Экономика: Apple сократит модельный ряд iPhone
- Reuters: АФК Система обрушила прибыль в III квартале, пересматривает стратегию
- Ведомости: Британский суд отклонил ходатайство «Роснефти» о приостановке закона о санкциях
- Вести Экономика: РЖД увеличат инвестиции в 2015 г. на 15 млрд руб.
- Ведомости: РЖД запросит средства из ФНБ
- Коммерсант: Санация пошла в РОСТ. АСВ ищет инвесторов для оздоровления пяти банков группы
- ТАСС: Аргентинские власти обвинили банк HSBC в пособничестве в уклонении от уплаты налогов
- РИА Новости: РФ в 2015 г ограничит число иностранцев на предприятиях ряда отраслей
Саморазвитие для трейдера: Словарь трейдера начинающим, истории успеха
- MQL5 Блоги: Юань или жэньминьби? Мини-ликбез по юаню
- Investment forex: Словарь трейдера
- MQL5 Блоги: Видеоуроки: Степан Демура. Сланцевая нефть в России
- Forbes: Хроники миллиардеров: батарейки Баффетта и бразильская Coca-Cola
- Forbes: Своя программа: у кого есть шанс заработать на импортозамещении западного софта