Еженедельный дайджест 24-28 ноября: падение нефти и рубля, таможенная война с Белоруссией, акции Alibaba для российских инвесторов
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Еженедельный дайджест 24-28 ноября: падение нефти и рубля, таможенная война с Белоруссией, акции Alibaba для российских инвесторов

28 ноября 2014, 10:10
Alice F
Alice F
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Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

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