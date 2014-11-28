Еженедельный дайджест 24-28 ноября: падение нефти и рубля, таможенная война с Белоруссией, акции Alibaba для российских инвесторов

Еженедельный дайджест - это последние новости из мира экономики и финансов, валютные прогнозы, а также интересные статьи для трейдеров из самых авторитетных источников.

Новость недели: ОПЕК обрушила нефть. Что стоит за решением сохранить квоты и каковы его последствия для России

Новости валютного рынка: Скачок евро, падение рубля, слабая иена



Обзор ключевых событий этой недели, аналитика: Банковский сектор РФ, финансовые институты в Крыму, таможенная война с Белоруссией



Новости компаний: Акции Alibaba для российских инвесторов, инвестиции РЖД, сокращение модельного ряда iPhone

