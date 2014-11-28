Доллар в плюсе, товарные валюты обрушились, евро и иену подводит низкая инфляция

Доллар США в пятницу утром усилил позиции против «товарных» валют: норвежская крона, канадский и австралийские доллары, российский рубль — все в разной степени снизились. Это связано с резким удешевлением нефти после решения ОПЕК не сокращать добычу.

По отношению к норвежской кроне доллар вырос до уровня в 6,95 — такого не наблюдалось уже пять лет. Против своего канадского коллеги он прыгнул в четверг до отметки 1,1344, прежде чем стабилизироваться на 1,1340.

Снизилась по отношению к доллару и иена. Японская валюта потеряла 0,35% и доросла до отметки в 118,13 ¥ за доллар. Аналитики связывают это с тем, что мировой спад на нефтяных рынках способствовал смягчению инфляционных ожиданий в стране. «Очень низкая степень инфляции, не дотягивающая до целевого уровня Банка Японии, повышает вероятность дальнейшей либерализации японской экономики», - говорит Дайсаку Уэно, главный валютный стратег в Mitsubishi UFJ Morgan Stanley.



ЕЦБ тоже испытывает проблемы. Еврозона находится на грани ухода в дефляцию, а падение цен на нефть еще более усугубило эту опасность. Единая валюта дрейфует сегодня вниз до уровня 1,2461, при том, что в четверг поднималась до отметки 1,2524. Аналитики BNP Paribas написали в сообщении для клиентов, что консенсус-прогноз рынка по инфляции в Германии и Испании составляет около 0,3% при целевом уровне в 2%. «Всю следующую неделю мы остаемся в коротких позициях по EURUSD и EURGBP”.

На выходных в фокусе внимания будет Швейцария: там состоится всенародный референдум о том, должен ли регулятор страны держать больше золота в запасах. Швейцарский Национальный Банк предупредил о высокой волатильности франка в ближайшие дни.