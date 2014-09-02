Samsung закрыла 20% своих магазинов в России

Южнокорейская корпорация Samsung приостановила работу около 20 процентов фирменных салонов в России. Часть их них управлялась ритейлером «Белый ветер», который находится в процессе банкротства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Представитель Samsung Яна Рожкова подтвердила изданию, что с начала 2014 года число салонов компании сократилось с 265 до 230. По ее словам, 35 магазинов управлялись «Белым ветром», который не может обслуживать розницу Samsung, поэтому корпорация вынуждена приостановить работу этих салонов. Рожкова отметила, что все коммерческие вопросы с ритейлером сейчас решаются на уровне «партнерских отношений».

Помимо «Белого ветра», салоны Samsung с начала года закрывали и другие партнеры. Гендиректор Inventive Retail Group Тихон Смыков сообщил газете, что ритейлер закрыл до 10 магазинов южнокорейской компании. Розничная сеть Samsung в России выстраивалась с 2012 года и росла очень быстро, поэтому при планировании были допущены ошибки, в результате которых часть магазинов не окупилась, отметил Смыков. Также он заявил, что изменилась структура рынка смартфонов и планшетов — цены падают, доля производителей второго и третьего эшелона растет. В то же время доля лидеров, в числе которых Samsung и Apple, сокращается.

28 августа стало известно, что торговая сеть «Белый ветер цифровой» подала в суд заявление о банкротстве. Долги ритейлера в размере более 7 миллиардов рублей пытаются истребовать десятки компаний, в том числе дистрибутор Apple «Дихаус» и российское представительство корпорации Sony.

Samsung — южнокорейский производитель цифровой техники. В России корпорацию представляет подразделение Samsung Electronics. В 2008 году в Калужской области был построен завод компании. Общая сумма инвестиций составила 200 миллионов долларов.