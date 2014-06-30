Европейские фондовые индексы откроются выше, всё внимание на BNP

В понедельник был замечен рост европейских фондовых индексов. Инвесторы считают, что отчеты из США и Европы, которые будут представлены в течение недели, успокоят переживания по поводу темпов экономического роста.

Акции французского банка BNP Paribas будут в центре внимания после доклада министерства юстиции США. Ожидается, что министерство объявит в понедельник BNP о рекордном штрафе почти в $ 9 млрд за якобы нарушение санкций США.

Сегодня фьючерсы на индекс Euro STOXX 50, британской FTSE 100, немецкой DAX и французской CAC выросли на 0,1-0,2%.

Внимание инвесторов сегодня также направлено на часть европейских макропоказателей, в том числе на информацию еврозоны по инфляции за июнь, которая должна появиться сегодня. Ожидается, что данные покажут низкую инфляцию — 0,5%, хотя девятый месяц подряд она сохраняется в "опасной зоне" ЕЦБ и составляет менее 1 процента.

Индекс ведущих европейских акций FTSEurofirst 300 упал на 1,7% на прошлой неделе, пострадав от негативных данных из США, а также от информации по поводу насилия в Ираке.

Несмотря на нестабильный pull-back недели, инвесторы по-прежнему позитивно строят долгосрочные планы.