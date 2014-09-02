Путин запретил тратить деньги из Фонда нацблагосостояния. Откуда еще возьмут?

Президент России Владимир Путин временно поставил точку в вопросе об увеличении трат из Фонда национального благосостояния. Он заявил о том, что больше увеличивать расходы из ФНБ нельзя, однако допустил перераспределение средств в действующих рамках.

"Из ФНБ это можно, но без увеличения. Если кто-то считает, что те средства, которые предусмотрены из ФНБ, нужно в первую очередь направить на другие цели, в частности, переориентировать на цели создания территорий опережающего развития, пожалуйста. Только сразу могу сказать, что увеличивать мы не сможем сейчас расходы из ФНБ", - сказал Путин на совещание о развитии Дальнего Востока в Якутске. Также он отметил, что со средствами ФНБ необходимо обращаться аккуратно, и сначала эффективно распределить уже намеченные средства.



Согласно действующим правилам, 40% ФНБ могут инвестироваться в инфраструктурные проекты, 10% - в проекты Российского фонда прямых инвестиций, 10% - в проекты Росатома. В частности, в последние месяцы средства выделялись на докапитализацию крупнейших банков, таких как ВТБ, "Россельхозбанк", ВЭБ. Также за счет средств ФНБ финансируются проекты по расширению БАМа и Транссиба, строительству Центральной кольцевой автодороги, а также проект Кызыл-Курагино, проект по ликвидации "цифрового неравенства" и проект по повышению эффективности расходования электроэнергии.

Таким образом, вопрос о расширении границ использования фонда временно закрыт, но если будут вводиться новые санкции Запада, то очевидно, что этот вопрос еще возникнет на экономических совещаниях, так как внутри страны найти другие источники "длинных денег" достаточно сложно.

Если ЕС поддержит свои слова реальными санкциями, ситуация с финансированием может осложниться еще сильнее со временем, а значит может быть продолжен разговор о дополнительном использовании средств ФНБ.

И это неудивительно, так как поддержка крупных компаний, которые оказались отрезаны от внешнего долгового рынка, может стать главной задачей, так как важность их для экономики сложно переоценить.

В это же время, проекты, ориентированные на Восток и другие приоритетные направления, могут стать самыми насущными и актуальными.