Азиатские акции заглушают прибыли иены

Большинство азиатских рынков выросли в понедельник, объясняя свое лидерство повышением акций США в пятницу. Хотя Уолл-стрит был выше в пятницу, акции зашли в тупик около рекордно высоких уровней перед очередным сезоном отчетности.

Индекс Nikkei был стабилен после падения на 1,4% в пятницу - резкое снижение индекса с середины мая.

Акции в Токио были проведены иенах, тем самым валюта укрепилась по отношению к доллару — соотношение отмечается на уровне 101,39, по сравнению с 101,41 в пятницу вечером в Нью-Йорке.

Последние данные дают предпосылки, что трейдеры сделают больше ставок и иена будет смягчаться.

В других странах Азии наблюдается также изменение индексов акций: южнокорейский Kospi прибавил 0,4%, в Сиднее австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,3%, в Китае индекс Hang Seng вырос на 0,4%, индекс Shanghai Composite увеличился на 0,3%.

Сейчас инвесторы ждут новые данные за июнь - во вторник выйдет отчет из Китая о производственной ситуации, в четверг в центре внимания будет по докладу труда из США, который даст новую информацию о здоровье крупнейшей в мире экономики.