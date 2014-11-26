Российский бюджет может недосчитаться в 2015 году 1 трлн рублей

Однако это не помешало депутатам утвердить старый вариант бюджета.



Глава Минфина Антон Силуанов сообщил, что если нынешние настроения рынка сохранятся, то есть будет слабый рубль и сохранится цена на нефть на текущем уровне, то потери бюджета могут составить 500 млрд руб. Примерно столько же еще будет потеряно из-за снижения темпов роста экономики и падения объемов импорта.

«Есть еще риски снижения темпов экономического роста. Мы запланировали в 2015 году рост ВВП в 1,2%. Возможно, будет ниже. Риск по импорту – это тоже недопоступление доходов. Мы таких рисков оцениваем еще на 500 млрд рублей», – подчеркнул министр, цитирует ТАСС.

Вчера также глава МЭР Алексей Улюкаев говорил, что экономический рост в 2015 году может быть ниже заложенных в бюджете 1,2%. Такое заявление получила от него немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. При этом Улюкаев уточнил, что «рост все еще будет положительным».

По прогнозу ОЭСР, в следующем году в России будет нулевой экономический рост.

Прежде Минфин «насчитал» ежегодные потери России из-за санкций примерно на 40 млрд долл. Еще около 100 млрд долл. страна недополучит от падения цен на нефть, заявлял Силуанов.

Несмотря ни на что, Совет Федерации сегодня одобрил проект бюджета на 2015-2017 год с прогнозом цен на нефть в 100 долл./баррель. Как заявил глава комитета верхней палаты по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин, бюджет «выглядит сбалансированным, особенно на федеральном уровне».