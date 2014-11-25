Путин - самый большой "золотой жук"

Всегда интересно читать новости и статьи иностранных изданий, особенно если они задевают актуальные темы или говорят что-то про нашу страну. Так вот наткнулся сегодня на материал с таким вот странным названием. Почитал и понял, почему авторы так назвали Путина. Конечно, не без отсылки к новелле Эдгара По. Предлагаю и вам ознакомиться с текстом — это адаптированный перевод статьи с Bloomberg View.

Швейцария готовится провести референдум о том, чтобы перевести 20% своих международных резервов в золото. Между тем, Россия никогда не спросить своих граждан мнения по таким вот вопросам, и молча увеличивает запасы золота. На долю страны приходилось 59% чистой покупки золота центробанками в III квартале 2014 года, по данным Всемирного золотого совета. Россия увеличивала свои запасы с начала мирового финансового кризиса, а после последних западных санкций только убедились, что российские политики делают правильные вещи.

Страны с развивающейся экономикой наученные уроками прошлых кризисов: в 2008 году подорвалась вера в резервные валюты, такие, как доллар и евро. Экономисты, которые близки к Кремлю и далеки от мирового академического мейнстрима, рассказывали президенту Владимиру Путину, что доллар был обречен, потому что Федеральная резервная система печатает слишком много денег, и потому России нужно снизить свою зависимость от шаткой западной финансовой системы. Эти идеи могут быть убедительными; к тому же они повторяют рассуждения швейцарцев-популистов, которые инициировали «золотой» референдум.

В настоящее время в России золотых запасов даже больше, чем в Китае, и страна стоит на пятом месте в мире после США, Германии, Франции и Италии по объемам золотых запасов. В долларовом выражении золото составляет 10,5% международных резервов страны на 1 ноября, по сравнению с 8,4% годом ранее. Эта цифра также отражает падение стоимости рубля, а также снижение валютных резервов, вызванных усилиями центрального банка для финансирования российских заемщиков, которые не могут рефинансировать внешние долги из-за санкций. Тем не менее, по данным ЦБ, запасы страны в золоте составляют $45,3 млрд, и, кажется, они не точно отражают покупки, о которых сообщает World Gold Council.

В период с апреля по сентябрь этого года долларовая стоимость золотовалютных резервов России увеличилась только на $1,6 млрд, хотя дополнительные 109 тонн металла, приобретенного во втором и третьем кварталах, оцениваются в $4,2 млрд на 1 октября - падение цен в этот период не объясняет расхождение.

Иными словами, российская статистика недооценивает значение золота в стране, даже в металлических счетах своих международных резервов. Центральный банк покупает золото за рубли у местных производителей, которые до санкций продавали большую часть своего производства российским банкам, которые его экспортировали. После введения санкций экспорт из государственных банков России зашел в тупик, хотя золото не подвергали ограничениям. Снижение внешнего спроса позволило центробанку поймать шанс для пополнения своих резервов по более низкой стоимости.

Рост золотовалютных резервов России станет доказательством паранойи руководства, чтобы доказать Западу устойчивость страны. Не многие народы способны извлекать относительно ликвидные валютные резервы из-под земли.

Если швейцарское голосование о том, чтобы увеличить золотовалютные резервы своей страны на 20%, состоятся, Швейцарский национальный банк будет вынужден сделать огромные покупки на рынке, поднимая значение российских запасов. Швейцарская народная партия, поможет России выдержать санкции и недавнее снижение цен на нефть.