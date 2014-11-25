Отличная новость от Робофорекс

Уважаемые Клиенты и Партнёры!

Мы рады сообщить, что теперь у каждого клиента группы компаний RoboForex есть возможность выводить средства со своего торгового счёта на счёт в банке независимо от способа, которым производилось пополнение.

Обращаем ваше внимание, что банковский перевод доступен только верифицированным клиентам компании. Обязательным условием является совпадение реквизитов вывода (главным образом - ФИО владельца банковского счёта) с данными, которые были указаны при открытии Личного кабинета и прошли процедуру верификации.

В связи с этим пункт 13.21 Клиентского соглашения: "Вывод посредством Банковского перевода возможен только в случае, если пополнение торгового счёта производилось этим же способом" - был отменён.

С новой редакцией документа вы можете ознакомиться на странице "Документы RoboForex".

С уважением,

RoboForex