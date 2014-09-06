Трейдеру достаточно читать Twitter, чтобы обыграть рынок

В мире, где информация находится в огромных количествах, везде и всегда в изобилии, трейдеры всегда пытаются получить прибыль и постоянно ищут какие-то скрытые преимущества. Многие из них держат пари, что 140 символов — это все, что нужно, чтобы обыграть рынок.

Некоторые профессионалы в мире больших денег полагаются на Twitter и другие социальные медиа, чтобы получить преимущество в конкурентной борьбе. Рынки в прошлом году закрутились, когда кто-то взломал Twitter-аккаунт Associated Press и разместил фиктивные твиты о взрыве в Белом доме, показывая, насколько мощным может быть сила слова и сколько миллионов долларов можно потерять/заработать практически моментально.



Некоторые с помощью Twitter умудряются всегда оставлять позади себя основную часть трейдеров — просто они всегда в курсе новостей и глобальных событий, а скорость распространения сообщений в сети микроблогов не раз доказывала свою оперативность и эффективность. А есть, оказывается, и специальные программы для отслеживания новостей в твиттере.

"Наши системы могут анализировать и регистрировать твит менее, чем за секунду с момента, когда он был размещен", - говорит Пол Хотин, основатель фирмы по управлению инвестициями Каймановых островов Атлантического океана. "Анализ таких наборов свежих данных и новостей в сети Twitter дает нам неоспоримое преимущество над другими инвестиционными менеджерами". Программа анализирует сообщения в твиттере, определяя актуальность и настроение в обществе и на рынке, чтобы вовремя оформить сделку.

В издании РИА-Новости тоже замечают тенденцию к использованию твиттера в среде трейдеров и участников рынков. Из последних новостей на англоязычной версии — новость о том, что инвестиционные менеджеры разрабатывают программное обеспечение для мониторинга больших объемов твитов в режиме реального времени. Это позволяет реагировать на информацию, прежде чем она достигнет широкой общественности.

Предприниматели и трейдеры также используют Twitter, чтобы отслеживать своих соперников и выявить настроение потребителей.

В конце концов, управлять рынком тоже можно с помощью твиттера — пример с фиктивными сообщениями о взрывах в Белом доме уже приводился в начале статьи.

Другой инцидент произошел в марте 2013 года, когда Королевский Карибский круизный лайнер прибыл в США с 105 пассажирами на борту, которые столкнулись с вспышкой норовируса. Через час после появления в заголовках этой новости цена акций Royal Caribbean снизилась на 2,9 процента.