Facebook доработал новый суперсервис

WebMoney представила финальную версию Keeper для Facebook и обновления приложения для российских социальных сетей. Об этом пресс-служба компании сообщила «Ленте.ру».

Доработка бета-версии Keeper для Facebook касалась технической части приложения, функциональность сервиса сохранилась такой же, как в бета-версии. Для российских соцсетей увеличилось число партнеров, для которых можно провести оплату, изменена система навигации по провайдерам услуг и упрощена процедура оплаты для сокращения времени операций пользователем.

Для всех трех соцсетей приложения позволяют вести расчеты с френдами из социальных сетей, оплачивать услуги и товары со страницы своего профиля пользователя. Компания отмечает возможность оплаты популярных онлайн-игр и пополнение счета аккаунтов в интернет-сервисах. Особенность версий для соцсетей — пользователь видит, кто из френдов установил Keeper. Приложение позволяет перечислить средства, взять или дать в долг знакомому из социальной сети.

После установки WebMoney Keeper программа доступна на странице социальной сети в разделе «Приложения». На ней пользователь получает доступ к истории предыдущих операций по переводу денег. Если пользователь ранее не регистрировался в системе WebMoney, ему необходимо создать новый кошелек. WebMoney Keeper для социальных сетей доступен на русском, английском, испанском, португальском, вьетнамском и турецком языках. Платежная система расчетов WebMoney Transfer имеет приложение Keeper для операционных систем Windows, MacOS, Linux, iOS, Android, Bada.