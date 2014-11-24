Более 40 стран хотят присоединиться к ЕАЭС

Сегодня глава госдумы РФ Сергей Нарышкин заявил, что более 40 стран показали заинтересованность в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. Кроме Украины, которая не захотела в ЕАЭС и взяла курс на евроинтеграцию. Об этом сообщает сегодня издание Вести-финанс.

В ЕАЭС уже готовы вступить пять стран (Армения, Белоруссия, Казахстан, Россия, Киргизия), еще около 40 стран официально объявили о желании создать зону свободной торговли с интеграционным объединением. Но, по словам Нарышкина, некоторые государства уже отказываются от равноправного участия — не без внешнего давления и ради ассоциации с Европейским союзом.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - международное экономическое объединение, создаваемое на базе Таможенного союза ЕврАзЭС. Договор вступает в силу 1 января 2015 г. ЕАЭС необходим для укрепления экономик стран-участниц и повышения конкурентоспособности стран на мировом рынке.