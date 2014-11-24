Евро торгуется ниже 55,5 руб., доллар — ниже 45 руб.

На утренних валютных торгах на Московской бирже сегодня резко снизились пары EUR/RUB и USD/RUB. Так, на 10:43 по мск евро упал до отметки 55,365 (снизился на 2,27%), а доллар — до уровня 44,622 (ниже на 2,32%).

Во время открытия биржи курс евро составлял 55,95 руб.



Всю прошедшую неделю российский рубль укреплялся против доллара. Эксперты выделяют среди главных причин укрепление цен на нефть, которая вернулась в район $80 за баррель. Нефть же, в свою очередь, укрепилась на ожиданиях заседания ОПЕК, которое состится 27 ноября, а также после новостей о снижении ставок китайским Центробанком.