Стремительно дешевеющая нефть изменит геополитическую карту мира

Агентство Bloomberg опубликовало результаты опроса экспертов по вопросам мирового энергопотребления. Точка зрения обрисовалась следующая: дешевеющие и доступные энергоносители приведут к кардинальному переделу сфер влияния в современном мире. Для одних стран наступит закат, для других — период расцвета.

В прошлом подобные ситуации уже происходили. Так, многие эксперты считают, например, что обвал нефтяных котировок в середине 80-х гг был одним из факторов распада СССР. Саддам Хуссейн в свое время начал войну в Кувейте тоже не от хорошей жизни — возможно, на это его решение повлияло падение рынка нефти в 1990 году.



Начало эры низких цен на нефть — это, несомненно, сланцевая революция в США. Геополитическое значение этого процесса можно нагляднейшим образом наблюдать на примере Ирана: как только США увеличили объемы производства нефти, можно стало вводить жесткие санкции против Ирана. Уменьшение импорта иранской нефти теперь перестало быть для Америки проблемой, а значит, появилось колоссальное пространство для маневра.

Профессор Гарвардского университета Леонардо Маугери поделился своим прогнозом: в ближайшие 4 — 5 лет диапазон цены на нефть будет ограничиваться $65 — 80 за баррель. Сравните с периодом 2008 — 2013: средняя цена составляла 88 долларов, а в определенные моменты доходила до 140 долларов за баррель.

Аналитик нефтяного рынка IHS Джеймс Бурхард говорит, что в ближайшие месяцы будет решаться вопрос о реакции стран-экспортеров нефти на эти события. В связи с этим неизбежно увеличится волатильность на рынке, а вместе с ней придут и большие риски, и непредсказуемость.

С катастрофическим падением цен на нефть очень много потеряет Россия, половина бюджета которой сформирована за счет нефти. Надо понимать, что у России хватает факторов давления на экономику и без нефти — чего стоят одни только санкции развитых стран за аннексию Крыма и войну на Украине. Поэтому складывающаяся ситуация затронет Россию в большей степени, чем какую-либо другую страну. В числе будущих пострадавших оказываются уже упомянутый Иран и, к примеру, Венесуэла.

А вот кто точно окажется в выигрыше — это США, которые фактически больше не зависят от поставок зарубежной нефти: энергетика страны становится автономной. С политической точки зрения они могут давить как угодно сильно не только на тот же Иран, но теперь и на Россию (по событиям на Украине).

Крупнейший мировой импортер нефти — это Китай. Само собой, эта страна тоже выигрывает определенные бонусы, а сэкономленные деньги сможет потратить деньги на какие угодно цели. Кроме Китая, в выгодных условиях окажутся и другие крупные азиатские страны: Япония, Таиланд, Южная Корея.