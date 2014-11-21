Apple испортит Рождество розничным продавцам?

Рождество приближается, а ритейлеры уже спокойно напевают за кассами "Джингл беллз", их любимую песню. Но они не догадываются, что могут очень много денег упустить.



Инвесторы, которые вкладываются в компании, занимающиеся розничными продажами, делают ставку на лучший сезон праздничных покупок за последние годы. Компании Tiffany&Co., Nordstrom, Macy’s и Wal-Mart в последнее время выросли до рекордных максимумов. NRF прогнозирует рост продаж до 4,1% в этом году. Но есть ли тот неведомый злодей Гринч, который скрывается в горах, высоко над Whoville и хочет испортить Рождество?

Да, и этот Гринч - гигантский iPhone.

Это, по крайней мере, в соответствии с исследованием аналитиков Canaccord Genuity. По их мнению, расходы покупателей на новый iPhone 6 и iPhone 6 Plus компания Apple «собирает пылесосом» и может выжать из них столько денег, что остальная часть розничной торговли может быть в гораздо худшем положении, чем они представляют. Ведь деньги, потраченные на телефон, не могут быть потрачены на что-то другое.

"По нашим оценкам, покупки iPhone 6 будут примерно на $4 млрд в розничных продажах в ноябре и декабре", - предупреждает аналитик Канаккорд Камило Лион. Это около 16% от 24,3 млрд долларов роста доходов в обычный праздничный сезон". Другими словами, пока Apple, вероятно, будет наблюдать за бумом своих продаж, остальная часть торгового центра останется с гораздо более скромным ростом продаж - около 3,3%, говорит Канаккорд.

Более того, суммы трат могут зависеть еще от того, сколько покупателей захочет купить айфон в кредит, а сколько готовы оплатить полную стоимость iPhone сразу, а затем на остатки денег в магазинах поблизости купить что-то дешевле.

Все аналитики уверены, что Apple сорвет неплохой куш на продаже новых айфонов как раз в период праздников.

И поэтому инвесторам в розничных магазинах следует перепроверить свои активы. Или, может быть, потребители будут покупать айфоны и свободно тратить деньги в других магазинах, пусть и волшебный пластик разрядит обстановку.