Для развития Арктики потребовалось отдельное министерство

У главы ЯНАО Дмитрия Кобылкина в 2015 году истекает срок полномочий. Но так просто с ним не попрощаются: ему прочат кресло не кого-нибудь, а целого министра. Министра по развитию арктических территорий. О том, что в ближайшее время соответствующее министерство может появиться в РФ, пишет сегодня «Коммерсантъ».

Создание специального ведомства по вопросам развития Арктики обсуждается в правительственных кругах. Экономическая подоплека вопроса довольно серьезная: в Арктике сосредоточены огромные запасы стратегически важных природных ископаемых.



Запасы нефти в Арктике составляют 90 млрд баррелей, из них значительная часть сосредоточена именно на российской территории. Арктический шельф — одно из самых перспективных направлений нефтедобычи нашей страны.

В последнее время прошла еще и информация о том, что российские власти намерены передвинуть российскую арктическую границу. Разумеется, наружу. Неудивительно, что для решения всех жизненно важных арктических вопросов потребовался даже не комитет, а целое министерство. Аналоги уже есть: в правительстве действуют министерства по развитию Дальнего Востока, Северного Кавказа и, конечно же, по делам Крыма.