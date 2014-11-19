Самое ожидаемое событие — публикация протоколов заседания FOMC

Именно этот документ сегодня ждут многие инвесторы, которые уже с утра осторожничают в своих сделках. Экономисты оценивают это событие как возможное оказать сильную волатильность на рынке.

К слову, также активно себя вел рынок вчера после публикации отчета центра экономических исследований ZEW — индекс экономических настроений в Германии в ноябре вырос до четырехмесячного максимума — 11,5. Показатель превзошел все прогнозы.

Американские индексы Dow Jones и S&P снова дошли до новых максимумов, все благодаря резкому росту ценных бумаг фармкомпаний.

Ожидаемое событие сегодня — это публикация протокола последнего заседания FOMC, где решили свернуть программу QE3. Событие намечено на 22:00 по мск. Возможно, отчет поддержит доллар.