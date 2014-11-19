Неожиданно хорошая статистика в Европе подняла индексы во вторник

В Старом Свете вчера произошло событие из разряда давно забытых приятных сюрпризов. Впервые за 11 месяцев индекс ожиданий инвесторов и аналитиков в отношении экономики Германии на ближайшие полгода был выше нуля и выше экспертных прогнозов. Да еще в каком масштабе! Аналитики прогнозировали рост на 0,5 пункта — а индекс прыгнул вверх на 11,5!



«Вишенкой на торте» вчерашних настроений в еврозоне стало то, что Европейская ассоциация производителей автомобилей заявила, что количество регистраций новых машин в регионе впервые за 7 лет выросло, показав 6,2%-ное увеличение в октябре.

В итоге основные национальные индексы еврозоны выросли (FTSE 100 на +0,56%; CAC 40 на +0,86%; DAX на 1,61%), показал рост и сводный индекс региона Stoxx Europe 600, прибавив 0,6%.

Выросла капитализация автомобилестроителей: Renault SA, Volkswagen AG, Fiat Chrysler прибавили минимум по 1,7%.

Сектор химической промышленности тоже показала рост во вторник: например, BASF SE прибавила 2,6%.

Рост числа строительных заказов в III квартале в Великобритании привели к увеличению капитализации самой крупной строительной фирмы в стране — Balfour Beatty Plc прибавила 5,5%.