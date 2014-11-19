На волне слияний и поглощений растет "Большая тройка" США

Вчера в США на волне громких слияний выросли котировки фармацевтических компаний. Преимущественно это и привело к росту «большой тройки». S&P вот уже который день подряд обновлял исторический максимум (+0,51%), DJIA тоже обновил свой рекорд (+0,23%), Nasdaq прибавил 0,67%.

Как ни странно, в качестве дополнительного драйвера американского роста вчера аналитики называли сильные статистические данные из Германии. Впрочем, США тоже показали статистику, свидетельствующую о стабильной экономике.



Акции одного из крупнейших в мире производителей дженериков Actavis Plc вчера взлетели сразу на 8,7% на новостях о покупке Allergan Inc (это компания, которая представила миру ботокс). Капитализация «ботоксной фабрики» выросла на 2%, а сумма сделки — 66 млрд долларов.

Medtronic Inc прибавила 4,7% - это рекорд за нынешний год, после улучшившегося прогноза выручки.

Intel Corp выросла на 1,4% на новостях о том, что объединит своих «дочек»: подразделение, которое занимается изготовлением планшетов и мобильников, включит в свой состав ранее самостоятельную «дочку», выпскавшую чипы для PC.

Волна слияний и поглощений продолжилась тем, что производитель полимеров SunEdison совместно с TerraForm Power приобретут производителя солнечной энергии FirstWindHoldings. Сумма сделки 2,4 млрд долларов.

Среди лузеров вчерашнего дня — ритейлер одежды Urban Outfitters, показавший унылую квартальную отчетность. Капитализация неудачника снизилась на 6,6%.