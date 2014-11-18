Российский рубль слабеет, потому что боится новых европейских санкций

В понедельник утром рубль ослаб из-за возобновившегося падения цен на нефть и опасений новых санкций Европейского союза против России. Об этом пишет издание The Mosсow Times.



В 09:55 рубль снизился на 0,3% против доллара до 47,31 и на 0,1% - до 59,10 ослаб против евро.

Цена на нефть, главный источник экспорта России, смягчился в понедельник, Brent пошла вниз более чем на $1 — до $78 за баррель после того, как Международное энергетическое агентство в пятницу сказало, что ожидает понижающееся давление на нефтяные цены.

Инвесторы также опасались встречи министров иностранных дел ЕС в понедельник, которые должны были обсудить возможное расширение санкций.

Другие причины — это, например, то, что президент России Владимир Путин попал под острую критику на саммите G20 в минувшие выходные, где западные лидеры обвинили его в продолжении дестабилизации Украины и нарушении мирного сентябрьского соглашения.

Банк России провел дебютный аукцион по продаже до $10 млрд в однолетних долларовых РЕПО в понедельник. К слову, банки взяли менее $100 млн.



