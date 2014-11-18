Азия ждет перемен. Индексы движутся хаотично.

Инвесторы Азиатско-Тихоокеанского региона ждут решения японского премьер-министра Синдзо Абэ о том, чтобы отложить повышение налога с продаж, ввести в действие стимулирующие меры экономики и назначить досрочные выборы в законодательные органы страны. Всё это ожидается в скорейшем времени: надо что-то делать с третьей по величине экономикой, которая, по вчерашним данным, внезапно и неожиданно для всех оказалась в технической рецессии.



На ожиданиях перемен индексы региона «гуляют» разнонаправленно: так, сводный индекс региона MSCI Asia Pacific к 8.16 потерял 1,39%. Японские индексы выросли: так, Nikkei 225 прибавил целых 2,07%. Kospi следует за японским коллегой, хоть и не так бодро: его рост к середине торговой сессии составил 1.10%. А вот «сладкая парочка» Hang Seng и Shanghai Composite вот уже второй день падает: на 1,11% и 0,51% соответственно. Их австралийский коллега S&P/ASX снизился незначительно: всего на 0,24%.

«Вкладывайте, вкладывайте, вкладывайте и понижайте налоги — и тогда фондовые рынки поднимутся», — пишет Эван Лукас, стратег IG Ltd (Мельбурн). — «Япония — не единственная страна сейчас, которая пытается вбросить средства в экономику и найти в этом выход из проблемы. Судя по всему, Европа тоже находится на пороге расширения программы количественного смягчения».

Из интересного — например, вчера особенно «порадовала» гонконгская биржа: на первых объединенных торгах площадки China Connect материковые инвесторы взяли, да и проигнорировали акции Гонконга, выкупив всего лишь 17% от выделенной квоты. В итоге спад Hang Seng за вчерашний день составил целых 1,9% - это двухмесячный рекорд скорости падения.