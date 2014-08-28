Евро снова приближается к своим минимумам

В четверг евро прекратил прирост по отношению к доллару США (хоть минимальный, но с утра он был) и снова движется в сторону 11-месячных минимумов. Немецкий индекс потребительских цен, который был обнародован сегодня, в этом месяце оказался соответствующим ожиданиям. Днем пара EUR/USD снизилась от 1,3220 до 1,3183 (это 0,08%). Поддержка пары ожидается на уровне 1,3153, а сопротивление — на 1,3243.



Неутешительная статистика выпущена по статистике о безработице в еврозоне. Так, в Германии количество безработных выросло на 2000, а ведь предсказывалось его снижение на 5000.

Евро понизился и против фунта: EUR/GBP потеряла 0,16%.

Сегодня финансовый мир ожидает еще данных из США: рост ВВП во втором квартале — важный макроэкономический показатель, который отражает многое в стране.



