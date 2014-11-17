Юань сегодня начал захват мира. Отправная точка — Франкфурт

Франкфурт — финансовая столица Европы — первым открывает рынок юаня в Европе. Здесь сегодня прошли первые сделки в китайской валюте.

Bank of China Ltd. был выбран Народным Банком Китая для работы с платежами в еврозоне и конкретно во Франкфурте. В последние 5 месяцев этот банк провел большую работу по построению инфраструктуры обслуживания платежей в юане, облегчил урегулирование сделок перед официальным началом клиринга, которое состоялось сегодня.



Более десяти немецких банков (от региональных кредиторов до глобальных операционистов) открыли счета во франкфуртском отделении Bank of China Ltd.

Франкфурт — первый финансовый центр Европы, который получил право проводить платежи и сделки в юанях. Меморандум о взаимопонимании был подписан 28 марта с.г. Бундесбанком и Народным Банком Китая. Клиринговый центр во Франкфурте облегчает немецким кредиторам и их клиентам доступ к юаню и сокращает издержки обеспечивая прямые переводы из евро в юань и наоборот. Непосредственная конвертация между этими двумя валютами исключает необходимость сначала переводить валюту в доллары США.

«Теперь компании смогут вести бизнес с китайскими партнерами, проводя операции через банк у себя дома», — говорят немецкие экономисты. — «У них появляется возможность иметь свой собственный, а не опосредованный, счет в юанях. Теперь отделение китайского банка во Франкфурте за короткий промежуток времени вытянет в Германию богатые платежные и инвестиционные объемы».

Китай сейчас ослабляет собственную интенсивность регулирования курса юаня. Это необходимо, чтобы сделать валюту Китая валютой международной торговли. Договоренности по вводу юаня в оборот есть и с другими крупными финансовыми центрами мира: Гонконгом, Тайбэем, Сингапуром, Сеулом, Парижем и Лондоном. Вчерашние переговоры Си Цзиньпиня в Австралии определили очередную точку распространения юаня: Сидней.

В Москве достигнута договоренность о том, что в банкоматах и операционных терминалах Московского кредитного банка будут обслуживаться карты UnionPay International – китайской платежной системы. До юаневых счетов в российских банках пока, к сожалению, не доходит.

Тем временем, оффшорный юань на рынке Европы уже показывает признаки роста ликвидности, судя по спреду между курсами покупки и продажи. Даже после завершения азиатской торговли разница покупки и продажи юаня против евро и доллара остается привлекательной. Эта оптимистичная тенденция будет усилена и далее, после открытия центра юаневой торговли во Франкфурте.

Два главных кредитора Германии — Deutsche Bank AG и Commerabank, — открыли счета в Банке Китая, поскольку стремятся увеличить объем использования юаня своими корпоративными клиентами, особенно малыми и средними компаниями.