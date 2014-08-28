Европа: пора прятать денежки в сундук

Европейские рынки сегодня скользят вниз: инвесторы пересматривают риски, а пророссийские мятежники в Украине сегодня резко активизиривались и, такое ощущение, что усилились. Американские индексные фьючерсы и азиатские рынки тоже снизились.

Gemalto NV потерял 2,2% после отчетности за первое полугодие: его доходность оказалась ниже прогнозного. Очень сильно рухнули акции продавца бакалеи Ocado Group Plc, после того, как агентство Redburn поменяло их оценочный статус на «продавать».

Stoxx Europe 600 потерял 0,8% после того, как Германия опубликовала отчет по безработице. Внезапно она поднялась в течение августа (собственный индекс Германии, DAX, помянул это событие более чем двухпроцентным падением). Фьючерсы на S&P 500 потеряли 0,4%, а MSCI похудел на 0,3%.

«Индексы хорошо росли в прошедшие несколько недель, и теперь инвесторы фиксируют прибыль и забирают деньги со стола, особенно если американские данные макростатистики не оправдают надежды, - сказал Бен Кумар, финансовый управляющий в Seven Investment Management LLP (Лондон). - Возможно, инвесторы тоже чувствуют, что свежая неутешительная статистика в еврозоне не так плоха, чтобы ЕЦБ уже начал действовать, но и не так хороша, чтобы поддерживать длительное ралли».