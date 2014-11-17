Фондовое ралли на Уолл-стрит завершено

Американские фондовые индексы в пятницу изменились крайне незначительно. По итогам четвертой недели подряд выросли S&P 500 и DJIA (прибавив по 0,4%), Nasdaq за пять торговых дней вырос на 1,2%.

Ралли на фондовом рынке США, скорее всего, уже пришло к завершению: S&P 500 последние четыре сессии не показывал движения сильнее 0,1%.

В пятницу был зафиксирован незначительный подъем нефтяного сектора на новостях о том, что нефть «отскочила» от четырехлетнего минимума. Однако даже такая статистика не смогла вытянуть рынок существенно наверх: подъем нефтяников был сглажен падением акций фармацевтов.

В итоге в пятницу выросли шесть из десяти отраслевых секторов S&P 500, экономика Америки показывает вполне устойчивое состояние, без особых взлетов и падений.