Госдума ввела нефтяной налоговый маневр

Сегодня госдума РФ приняла закон об индексации в РФ ставок акцизов и проведении в нефтяной отрасли налогового маневра. Никто, похоже, не обратил внимание на падение цен на нефть.

В рамках этого маневра за три года поэтапно будут сокращаться вывозные таможенные пошлины на нефть в 1,7 раза, а на нефтепродукты — в 1,7-5 раз. Одновременно увеличат ставки налога на добычу полезных ископаемых - на нефть в 1,7 раза и газовый конденсат в 6,5 раз.

Поступления в бюджет в результате маневра, по мнению авторов закона, должны составить 247 млрд рублей в 2016 году и 250 млрд рублей в 2017 году. В 2015 году дополнительных бюджетных поступление не ожидается.