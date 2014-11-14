Доллар на свежем максимуме после сильных данных из США

В пятницу вечером доллар снова приблизился к 4,5-летнему максимуму против других основных валют благодаря позитивным американским данных. Отчеты показали, что розничные продажи выросли в октябре на 0,3%, тогда как аналитики ждали только подъем на 0,2%. Напомним, в сентябре было зафиксировано падение на 0,3%.

Индекс доллара вырос на 0,54% - до 88,31, и это самый высокий уровень с июня 2010 года.

Пара EUR/USD слабеет на 0,56% - до 1,2406, приближаясь к двухлетним минимумам, после отчетов о том, что инфляция в зоне евро не изменилась в октябре, хотя в сентябре был рост на 0,4%. Годовой уровень инфляции в евроблоке остался неизменным.

Пара GBP/USD упала на 0,54% - до 1,5625, а USD/CHF выросла на 0,47% - до 0,9681.

Фунт попал под давление после того, как Управление национальной статистики Великобритании сообщило, что объемы строительства в стране выросли в сентябре на 1,8%, намного ниже прогнозов — ждали роста на 3,7%.