Евро подскочил сегодня до 59,61 рубля

Сегодня в районе 10:20 по мск курсы евро и доллара росли на фоне падающих цен на нефть Brent.

Почти в самом начале торгов на Московской бирже сегодня стоимость евро до 59,61 рубля. Курс доллара повысился до 47,83.

По мнению аналитиков, главным событием вчерашнего дня стало резкое падение цен на нефть Brent, но значительный рывок вниз случился уже после закрытия торгов по рублю. Скорее всего, попытку отыграть то падение оставили на пятницу.

Сейчас пара EUR/RUB торгуется на уровне 59,10 руб., а пара USD/RUB — на отметке 47,41 руб.