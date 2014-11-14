EUR/USD: евро падает к доллару, инвесторы ждут отчеты о ВВП еврозоны

Во время утренних азиатских торгов евро дешевеет против доллара, трейдеры в ожидании данных о динамике ВВП еврозоны в III квартале. Об этом сообщает Bloomberg.

К 9:32 по мск курс евро к доллару упал до $1,2434, вчера на закрытии пара была на уровне $1,2477. Сейчас пара EUR/USD торгуется на отметке 1,2453. Отчеты по ВВП в 18 странах зоны евро будут опубликованы в 13:00 по мск. Эксперты прогнозируют, что экономика региона прибавила в июле-сентябре всего 0,1%.

Остаются среди инвесторов опасения в плане рецессии в Германии: экономисты считают, что имеет место сокращение немецкого ВВП на 0,1% в III квартале.