В России понизили возможные штрафы за использование биткоинов

Министерство финансов РФ снижает предложенные штрафы для физических лиц и компаний, которые пользуются биткоинами — кто создает (майнинг), продает или продвигает цифровые валюты. Законопроект должен запретить использование так называемых "денежных суррогатов", и биткоин в том числе.

Обновленный законопроект снижает штрафы для физических лиц: с 60 тысяч до 50 тысяч рублей. Люди, которые распространяют «денежные суррогаты», могут быть оштрафованы на 20-40 тысяч рублей (до этого предлагался штраф в 30-50.000 рублей). А те, кто распространяет информацию о денежных суррогатах, могут получить штраф от 5 тыс. до 30 тыс. рублей (было — 5-50 тыс. рублей).

В беседе с журналистами Артем Толкачев, управляющий партнер юридической фирмы Tolkachev & Partners, предположил, что это можно считать ранним сигналом того, что предложенный закон не будет таким строгим, как некоторые опасались. Он также отметил, что даже несмотря на последние изменения, законодатели должны будут еще учесть общественное мнение на этот счет:

"Ни один из аргументов, высказанных в общественной дискуссии, не был принят во внимание законодателями. Вот почему мы не можем видеть какое-либо положительное изменение в отношении Министерства финансов к биткоину и другим цифровым валютам".

Тем не менее, он предупредил, что любой оптимизм должен быть сдержанным, так как "концептуальная основа законопроекта осталась прежней".

Кроме того, максимальные штрафы для должностных и юридических лиц тоже предлагают снизить. В частности, штрафы для должностных лиц, участвующих в распространении информации, связанной с денежными суррогатами были уменьшены с 100.000 рублей до 50.000 рублей, для юридических лиц - снизились с 1 млн рублей до 300.000 рублей.

Если должностные лица распространяют цифровые валюты, их могут наказать штрафом максимум в 80.000 рублей, до этого было 100.000 рублей. Юридические лица за то же правонарушение получат штраф 500.000 рублей, а было - 1 млн рублей.

Хотя развитие событий можно было бы считать положительным, надо учитывая, что предыдущие заявления российских регуляторов были крайне равнодушными. Иван Тихонов, основатель популярного форума по биткоин-безопасности BTCsec, утверждает, что в изменениях не учли общественный резонанс. Он привел публичные комментарии по предлагаемому законопроекту с момента выпуска полного текста, который он охарактеризовал как крайне негативный, объясняя: "Из 119 замечаний по законопроекту ни одно из них не было положительным. Был один юмористический комментарий, который явно не критиковал законопроект". Точно так же, биткоин-блоггер Юрий Филипов, который пишет для Coinside.ru, удивился отсутствию изменений в последней версии законопроекта, и вообще сказал, что мотивы последних изменений остаются неясными. "Штрафы были 60.000 рублей, а теперь 50.000. Почему это было сделано, никто не знает ", - сказал он.