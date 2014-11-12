Центробанк просят увеличить страховые выплаты АСВ до 1 млн рублей

Ассоциация российских банков предлагает Банку России увеличить объемы гарантированных страховых выплат вкладчикам с 700 тыс. до 1 млн руб. Интересы банков понятны: они заинтересованы в привлечении клиентов, но вот справится ли Агентство по страхованию вкладов?

По мнению банков, повышение максимального страхового возмещения банковских вкладов физлицам должно увеличить число банковских вкладов. Еще один повод — это поддержка импортозамещения, потому что из-за оттока депозитов физлиц кредитование бизнеса ложится на плечи государства. Кроме того, сами банки готовы увеличить страховые взносы, если ЦБ повысит гарантированные выплаты, ради привлечения новых клиентов.

Однако, по мнению независимого аналитика Богдана Зварича, собеседника источника статьи, Это повышение гарантийных выплат вряд ли повысит доверие к банковской системе. "Учитывая последнее количество отъемов лицензий у банков, вкладчики начинают все меньше и меньше доверять банковской системе, и ищут какие-то другие возможности хранения собственных денежных средств. ... Если ситуация в банковской сфере не изменится и ЦБ продолжит теми же мерами отбирать лицензии у банков, мы получим достаточно серьезную нагрузку на АСВ", — считает Зварич.

Еще одно предложение от ассоциации российских банков - это просьба снизить уровень ключевой ставки и увеличить объем рефинансирования.