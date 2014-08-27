Шесть шагов к миру G-Ноль: миру, где правят деньги

G-Ноль — это «новый мировой порядок, в котором ни одна страна и ни один длительный союз стран не могут справиться с проблемой глобального лидерства. Что произойдет, когда перестанет работать G20 и когда G7 уйдет в историю?» - спрашивает Иэн Бреммер, экономист-геополитик в своем бестселлере «Каждая страна для себя: что произойдет, когда никто не ведет за собой мир?»

Ответ прост: лидерские функции возьмут на себя игроки Большого Капитала, заменив собой президентов, премьер-министров и королей. Эта новая действительность была очень явно проиллюстрирована недавней фотосессией для журналистов: президент нефтедобывающего гиганта Exxon Mobil, обменивающийся рукопожатием с генеральным директором Роснефти. Они заключили сделку: договор о совместной нефтеразведке в арктическом шельфе. Стоимость сделки — 700 миллионов долларов.

Какая ирония! Американский президент зарабатывает гораздо меньше. А еще он вынужден реагировать на вопли защитников окружающей среды о Большой Нефти. Америка — в состоянии холодной войны с Россией, страны обмениваются все новыми взаимными санкциями. И вот, один из крупнейших капиталистов Америки улыбается и обменивается рукопожатием с представителем заклятого врага: они будут вместе работать, да еще где! В Северном Ледовитом Океане, который защитники окружающей среды защищают особенно рьяно.



Бреммер описал шесть шагов, после которых мир перейдет в фазу G-Ноль.



Первый шаг: всё больше мировых лидеров, которые принимают принципы современного капитализма. Им просто некуда деваться. Экономика делает политику одной левой: Бреммер предупреждает, что в 21 веке ни одна страна не может, да и не хочет управлять остальными. Результат — экономическая, политическая и моральная анархия. Все 197 стран действуют эгоистично, исключительно в рамках собственных интересов. И, что хуже всего — никто не станет больше экономическим, политическим и моральным компасом для остальной части мира.

«При самых худших сценариях — появлении циничного и безбашенного ядерного государства, или возникновении смертельно опасной пандемии, или геологических катастроф — кто возьмет на себя функцию спасения мира? Поодиночке с этим справиться невозможно», - говорит Бреммер. Вокруг нет эффективных политических лидеров: «Впервые за семь десятилетий в мире отсутствует структура, которая готова взять на себя проблемы глобального лидерства. Поколение назад США, Европа и Япония были мировыми драйверами, демократическими странами свободного рынка, которые колоссально продвинули вперед мировую экономику. Но сегодня они изо всех сил пытаются всего лишь найти опору для себя, чтобы просто выжить. Выжить поодиночке».

Хуже того, Бреммер предупреждает: «Этот вакуум лидерства устанавливается сейчас, потому что власть районируется, а не глобализуется. И это — в тот момент, когда потребность в международном сотрудничестве еще никогда не была больше! Стабильность мировой экономики, изменение климата, хакерские атаки, терроризм, медицина — кто в состоянии консолидировать усилия по решению этих проблем? Никто.

Шаг второй: капитализм в китайском стиле — временный шаг к государственному праву, полностью построенном на экономическом фундаменте. Бреммер осветил этот вопрос в своей более ранней книге - «Конец свободного рынка: кто выиграет войну между государствами и корпорациями». Это второй критический элемент, определяющий наше новое «Мироустройство G-Ноля».

Бреммер видит суверенные государства в состоянии Китая несколько десятилетий назад — на переходной стадии, когда немного капитализма объединялось с традиционным стилем управления. «Много авторитарных правительств, использующих экономическую мощь финансовой системы, но опасающихся стихийных, свободных рынков, придумали что-то новенькое: государственный капитализм. В этой системе используются рынки, чтобы создавать богатства, направляемые туда, куда считают нужным чиновники».

Бреммер наблюдает «повышение доли государственного капитализма и его долгосрочной угрозы мировой экономике». Главные герои этой истории — господа, которые управляют Китаем, арабскими монархиями Персидского залива и, конечно же, матушкой-Россией. Их успехи привлекают множество последователей в большинстве развивающихся стран. Забудьте про государство. Забудьте про страну. Забудьте про правительство. Забудьте и про демократию. Думайте только про экономику. Думайте про капитализм.

Капитализм аннулирует правительства, страны и экономические системы. Он сам занимает их функции.

Третий шаг: капиталисты, быстро заменяющие лидеров-политиков. Откройте глаза. Сегодня мы имеем дело вовсе не с чистым конкурентным капитализмом, описанным в 1776 году Адамом Смитом. Сегодня мы имеем новое ультраконсервативное доминирование капитализма, который управляет марионеточными, номинальными главами правительств. Сзади, в тени — всегда сидят представители Большого Капитала, которые дергают за реальные ниточки власти.

Да, новый капитализм завоевал мир всего лишь за одно короткое поколение, которое отличалось характерными чертами: это анархия, индивидуализм, эгоцентричность, высокомерие и слепая жадность. И этот ящик Пандоры еще принесет проблемы и капиталистам, и простым смертным. Быстрое ускорение современного поколения перенаправило капитализм в новую стадию — нравственно несовершенную, анархичную. «Мир G-0 — это новый экономический клуб, который произведет не сотрудничество, а конфликт».





Продолжение следует.



