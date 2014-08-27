Прогноз на 27.08.14г. (актуально до GMT 17:00, возможно с перспективой на следующий день.)

Уважаемые читатели, коротко о результатах предыдущего прогноза – как ожидалось направление GBP/USD вырос (на 55 пунктов), GBP/NZD и GBP/AUD в начале упали но в данное время находятся около цены открытия дневных свеч. GBP/JPY вырос (на 30 пунктов). GBP/CAD упал.

AUD/USD, AUD/JPY, NZD/USD в начале ослабевали, но потом оказали сопротивление и сейчас сформированы бычьи свечи на дневном графике. EUR/USD как и ожидалось на протяжении дня сформировала не определенную свечу к данному моменту.

Теперь прогноз.

Рынок изменил свои направления, NZD, EUR могут продолжить падение против большинства валют, AUD пытается оказать сопротивление, возможен рост, не исключается изменение направления. GBP отработал свое и также возможно его падение. Потенциальному росту имеют хорошие шансы USD, CAD, JPY, а также CHF (сравнительно). Исходя из прогноза вероятно будут прибыльными шорты EUR/CHF, EUR/USD, GBP/USD, NZD/USD, NZD/CHF, NZD/JPY, NZD/CAD, а для лонгов GBP/NZD, AUD/NZD и USD/CAD (сравнительно).

Как выполняются прогнозы можете смотреть в моих сигналах https://www.mql5.com/ru/signals/53268 - сделки открываются после публикации прогноза по рыночной цены, а также в https://www.mql5.com/ru/signals/50959 - с отложенными ордерами по некоторым парам. Отмечу, что рекомендуется входить в сделку при откатах, в указанном сигнале сделки открываются по текущей цены в момент публикации прогноза.

Мои прогнозы публикуются 2 раза в день в GMT 0 и GMT +7. Для расчета потенциальной силы/слабости используются данные крупных брокеров, в том числе платные данные. Автор не несет ответственность за возможные прибыл/убытки, сделанные на основе данного прогноза. Торговля на рынке форекс несет в себе большой риск.

При входе в рынок обеспечиваем соотношение профит/риск не менее 2/1 и входим в откатах. Следующее прогноз будет в 17:00 по GMT.

В будущем планирую все прогнозы сделать в табличном виде. Если есть идеи то буду рад.

Удачных торгов. И не завываем ставить лайки.

С уважением,

IzaTrade