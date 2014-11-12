«Большая тройка» Уолл-стрит снова подросла

Вчера в США росли акции строительных компаний, а вслед за ними поднялись и все три индекса. S&P 500 (+0,07%) и DJIA (+0,01%) опять обновили свои исторические максимумы (вот уже пятую сессию подряд), а Nasdaq (+0,19%) удерживается на пике марта 2000 года. Ровно половина из десятка отраслевых групп S&P 500 выросли во вторник.

Торговли облигациями на торгах в США во вторник не проводилось — в стране праздновали День Ветеранов. По той же причине не работали и государственные учреждения, поэтому не публиковалась и макростатистика. Соответственно, и объем сделок на американских биржах «просел» до двухмесячного минимума.



Самая большая по выручке строительная компания в США D.R. Horton прибавила 2,2%: в III квартале выросло количество заказов на строительство.

IT-компания Rackspace Hosting прибавила 13% на сильном отчете за III квартал (чистая прибыль компании оказалась выше рыночных прогнозов).

Разработчик видеоигр Zynga Inc прибавил 11%: аналитический отдел Jefferies Group улучшил рекомендацию для них с «держать» до «покупать».

А вот Juniper Networks обвалилась на 5,7% на информации о том, что уволился главный исполнительный директор фирмы, Шайган Херадпир, не проработав и года.



