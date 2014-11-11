Азиатские рынки завершили вторник большей частью позитивно

Торги в АТР во вторник завершились разнонаправленно. Сводный индекс MSCI Asia Pacific вырос на 0,2%. Nikkei 225 прибавил 2,1%, Hang Seng вырос на 0,3%, KOSPI окреп на 0,2%. Австралийский индекс S&P/ASX ушел в минус, да и то в совсем незначительный — на 0,1%, Shanghai Composite потерял 0,2% на неудачных квартальных отчетах некоторых компаний.

Рост японского фондового рынка был изрядно подстегнут ослаблением иены и макростатистикой (положительное сальдо текущего счета). И еще один важный стимул — Синдзо Абэ, скорее всего, отложит повышение налога на потребление, плюс к тому в связи с этим могут быть объявлены досрочные парламентские выборы.



Среди отдельных компаний стоит упомянуть корейскую косметическую фирму Amorepacific Corp, которая продемонстрировала сильную квартальную отчетность и прибавила сразу 8,9%. Японский производитель напитков Yakult Honsha Co прибавил 5,6%. Традиционно, при падении иены выросли и акции японских экспортеров (Sony Corp +0,4%, Toyota Motor Corp +1,5%).